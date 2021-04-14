Украинцам продавали наркотики под видом таблеток для похудения

В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства - заказы они принимали через интернет, а рассылали такие "чудо-препараты" покупателям с помощью почтовых сервисов.

Об этом 14 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции.

Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам в Кировоградской области, правоохранители обнаружили и изъяли несколько тысяч банок и блистеров с десятками различных наименований медицинских препаратов, чеки о денежных переводах, записные книжки с данными клиентов, оргтехнику, пластиковые платежные карточки, наличные средства, полученные от продажи психотропов.

Сообщается, что в таким "бизнесом" занимались пять граждан. По материалам следствия, продавцы наркотиков находили лиц, готовых приобрести очень эффективный препарат, якобы способный помочь им стать стройнее, и отсылали клиентам таблетки после получения предоплаты.

Обнаруженные в ходе обысков медицинские препараты в Украине отнесены к перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и запрещены для немедицинского употребления.

Под Кропивницким "дельцы" продавали наркотики под видом таблеток для похудения (фото: npu.gov.ua)

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Теперь "драг-диллерам" грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Злоумышленники продавали психотропы под видом таблеток для похудения (фото: npu.gov.ua)