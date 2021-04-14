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Украинцам продавали наркотики под видом таблеток для похудения

Новина українською → Кировоградская область, Среда 14 апреля 2021 21:18
Украинцам продавали наркотики под видом таблеток для похудения Фото: таблетки в руках у медика (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые под видом таблеток для похудения продавали психотропные средства - заказы они принимали через интернет, а рассылали такие "чудо-препараты" покупателям с помощью почтовых сервисов.

Об этом 14 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции.

Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам в Кировоградской области, правоохранители обнаружили и изъяли несколько тысяч банок и блистеров с десятками различных наименований медицинских препаратов, чеки о денежных переводах, записные книжки с данными клиентов, оргтехнику, пластиковые платежные карточки, наличные средства, полученные от продажи психотропов.

Сообщается, что в таким "бизнесом" занимались пять граждан. По материалам следствия, продавцы наркотиков находили лиц, готовых приобрести очень эффективный препарат, якобы способный помочь им стать стройнее, и отсылали клиентам таблетки после получения предоплаты.

Обнаруженные в ходе обысков медицинские препараты в Украине отнесены к перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и запрещены для немедицинского употребления.

Украинцам продавали наркотики под видом таблеток для похуденияУкраинцам продавали наркотики под видом таблеток для похудения

Под Кропивницким "дельцы" продавали наркотики под видом таблеток для похудения (фото: npu.gov.ua)

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Теперь "драг-диллерам" грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинцам продавали наркотики под видом таблеток для похуденияУкраинцам продавали наркотики под видом таблеток для похуденияУкраинцам продавали наркотики под видом таблеток для похудения

Злоумышленники продавали психотропы под видом таблеток для похудения (фото: npu.gov.ua)

Напомним, недавно в Украине разоблачили мошенников, которые подделывали продукты питания известных брендов и продавали по всей стране.

Ранее сообщалось, что в марте в Украине разоблачили финансовую пирамиду с более 55 тысячами вкладчиков.

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Новости Украины Жизнь наркотики полиция медпрепараты мошенничество таблетки Кропивницкая область
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