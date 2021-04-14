Українцям продавали наркотики під виглядом таблеток для схуднення

В Україні викрили групу зловмисників, які під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні засоби - замовлення вони приймали через інтернет, а розсилали такі "диво-препарати" покупцям за допомогою поштових сервісів.

Про це 14 квітня передали в прес-службі Національної поліції.

Під час обшуків, які проводилися одночасно з шістьма адресами в Кіровоградській області, правоохоронці виявили та вилучили кілька тисяч банок і блістерів з десятками різних найменувань медичних препаратів, чеки про грошові перекази, записні книжки з даними клієнтів, оргтехніку, пластикові платіжні картки, готівкові кошти, отримані від продажу психотропів

Повідомляється, що таким "бізнесом" займалися п'ять громадян. За матеріалами слідства, продавці наркотиків знаходили осіб, готових придбати дуже ефективний препарат, нібито здатний допомогти їм стати стрункішими, і відсилали клієнтам таблетки після отримання передоплати.

Виявлені в ході обшуків медичні препарати в Україні віднесені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та заборонені для немедичного вживання.

Під Кропивницьким "ділки" продавали наркотики під виглядом таблеток для схуднення (фото: npu.gov.ua)

Триває розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тепер "драг-ділерам" загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисники продавали психотропи під виглядом таблеток для схуднення (фото: npu.gov.ua)