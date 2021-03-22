ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry более 55 тысячами вкладчиков

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 12:02
В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry более 55 тысячами вкладчиков Фото: обыски в магазине финансовой пирамиды (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry. Вкладчиками мошенников стали 55 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневная прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты", - сообщили правоохранители.

Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту. При этом прибыль вывести из сайта было невозможно, а цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен", - добавили в МВД.

Правоохранители провели 11 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Обыски проходили в Киевской, Черкасской областях и в Киеве.

"В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны", - отметили в МВД.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году СБУ накрыла финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным следствия, мошенники обманули более 600 тысяч вкладчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины финансы
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию