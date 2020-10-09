Продавали по всей Украине: мошенники подделывали продукты питания известных брендов

В Украине мошенники продавали контрафактные продукты питания (фото: cyber police.gov.ua)

Полиция разоблачила масштабную схему по продаже фальсификата

В Украине мошенники занимались производством и продажей подделанных товаров более десяти отечественных продуктовых брендов. Фальсификат реализовывали через интернет и поставляли оптовикам, а также в магазины по всей стране.

Группу аферистов разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями ГУ Нацполиции Львовской области. Об этом передали в пресс-службе полиции.

Преступники изготавливали в гаражных и складских помещениях контрафактные продукты: кофе, специи, соусы, приправы, маринады, дрожжи, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Потом эти товары маркировали торговыми марками известных украинских производителей.

Отмечается, что сырье для изготовления продуктов заказывали за рубежом.

Было установлено, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевской области вместе с семью сообщниками.

Правоохранители при проведении 27 обысков изъяли более 10 тонн готовой контрафактной продукции.

Мошенники на складах и в гаражах "мастерили" фальсификат (фото: cyberpolice.gov.ua)

Кроме того, были изъяты оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерная техника, мобильники, деньги, банковские карты, "черновые" записи и документация. Все вещдоки поверят эксперты.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

Видео: В Украине разоблачили масштабную схему по производству и продаже фальсификата

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги.

Также мы писали о том, что недавно в Украине была раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами.