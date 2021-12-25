Украинцам продавали в магазинах поддельную водку с бирками известных марок: каких именно

В Мелитополе правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной водки, которую затем "украшали" бирками известных марок. Было изъято 900 бутылок объемом 0,5 литра готовой самодельной водочной продукции, и еще почти 500 литров спирта.

Об этом 25 декабря передали в пресс-службе полиции Запорожской области.

Также в ходе обыска в одном из частных домов в городе нашли оборудование для изготовления такого "самопала", поддельные акцизные марки, бутылки для разлива алкоголя.

"По оперативным данным, нелегальная продукция в дальнейшем направлялась для розничной продажи в магазины, расположенные на территории Запорожской области", - говорится в публикации.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к работе подпольного цеха по изготовлению водки.

В Мелитополе на подпольном цеху изготавливали поддельную водку (фото: zp.npu.gov.ua)

Вот какая "продукция" там хранилась:

10 пластиковых ящиков и 24 пака по 20 бутылок в каждом с биркой "Пшеничная";

ящик с 20 бутылками с биркой "Пшеничная Любима";

один тетрапак и 5 ящиков - 120 бутылок с биркой "Любимая VODKA";

5 ящиков по 20 бутылок в каждом с биркой "Любимая VODKA";

4 ящика по 20 бутылок в каждом с биркой "Пшеничная";

22 полимерные емкости объемом по 10 литров с веществом прозрачного цвета с запахом водки;

пластиковая бочка с 200 литрами вещества, имеющая запах этилового спирта;

2 картонные коробки с пустыми бутылками (50 штук) с биркой "Пшеничная".

А еще - картонные коробки с сотнями пластиковых крышек для бутылок, остатками марок акцизного налога, самодельное оборудование для смешивания воды и спирта, емкости объемом 500 и 50 литров для воды, два строительных фена и материал для упаковки готовой продукции.

В Мелитополе полиция нашла склад с контрафактом (фото: zp.npu.gov.ua)

Что это за жидкость была в бутылках, будут выяснять специалисты Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

По данному факту в ЕРДР следователи внесли материалы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров" УК. Начато досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Поддельную водку отправляли в торговые точки Запорожской области (фото: zp.npu.gov.ua)