Украинцев предупредили о фальсификате: какой продукт подделывают чаще всего

Не все производители доброкачественно соблюдают правильную процедуру приготовления тех или иных продуктов. Более того, из-за сложности и высокой себестоимости продукта на рынок часто попадают подделки. Какой продукт подделывают чаще всего - рассказали эксперты.

"Тут вопрос не в опасных продуктах, а в том, что в самых безопасных продуктах, в детском питании, мы находили антибиотики. Я считаю, что это вообще самая опасная тема".

На вопрос, какие самые опасные продукты ей встречались, Куликова сказала:

"Так исторически сложилось, что молочка - это самая подделываемая продукция, и, как правило, масло", - ответила эксперт.

В Украине среди фальсифицированных продуктов на прилавках магазинов лидируют молочная продукция и сливочное масло. Об этом рассказала глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова.

Напомним, что до этого эксперты назвали самую худшую и лучшую колбасу в супермаркетах, а также какие ингредиенты могут навредить организму.

А также мы рассказывали о том, что названы продукты, которые провоцируют хронические болезни.