ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцев предупредили о фальсификате: какой продукт подделывают чаще всего

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 14:38
Украинцев предупредили о фальсификате: какой продукт подделывают чаще всего Эксперты назвали продукт, который в Украине подделывают чаще всего (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

Не все производители доброкачественно соблюдают правильную процедуру приготовления тех или иных продуктов. Более того, из-за сложности и высокой себестоимости продукта на рынок часто попадают подделки. Какой продукт подделывают чаще всего - рассказали эксперты.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

В Украине среди фальсифицированных продуктов на прилавках магазинов лидируют молочная продукция и сливочное масло. Об этом рассказала глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова.

"Так исторически сложилось, что молочка - это самая подделываемая продукция, и, как правило, масло", - ответила эксперт.

На вопрос, какие самые опасные продукты ей встречались, Куликова сказала:

"Тут вопрос не в опасных продуктах, а в том, что в самых безопасных продуктах, в детском питании, мы находили антибиотики. Я считаю, что это вообще самая опасная тема".

Напомним, что до этого эксперты назвали самую худшую и лучшую колбасу в супермаркетах, а также какие ингредиенты могут навредить организму.

А также мы рассказывали о том, что названы продукты, которые провоцируют хронические болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь подделка продукты фальсификат
LITE
Когда в Украину придет настоящая весна: синоптики дали детальный прогноз
Когда в Украину придет настоящая весна: синоптики дали детальный прогноз