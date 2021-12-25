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Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме

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Мелітополь, Субота 25 грудня 2021 11:43
Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме Фото: підроблену горілку "маскували" під продукцію українських торгових марок (Alexander Aksakov / Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілки, яку потім "прикрашали" бирками відомих марок. Було вилучено 900 пляшок об'ємом 0,5 літра готової саморобної горілчаної продукції, і ще майже 500 літрів спирту.

Про це 25 грудня передали в прес-службі поліції Запорізької області.

Також в ході обшуку в одному з приватних будинків у місті знайшли обладнання для виготовлення такого "самопалу", підроблені акцизні марки, пляшки для розливу алкоголю.

"За оперативними даними нелегальна продукція в подальшому направлялась для роздрібного продажу до крамниць, які розташовані на території Запорізької області", - йдеться в публікації.

Наразі поліція встановлює коло осіб, причетних до роботи підпільного цеху з виготовлення горілки.

Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме

У Мелітополі на підпільному цеху виготовляли підроблену горілку (фото: zp.npu.gov.ua)

Ось яка "продукція" там зберігалася:

  • 10 пластикових ящиків і 24 паки по 20 пляшок в кожному з биркою "Пшенична";
  • ящик з 20 пляшками з биркою "Пшенична Улюблена";
  • один тетрапак і 5 ящиків - 120 пляшок з биркою "Улюблена VODKA";
  • 5 ящиків по 20 пляшок в кожному з биркою "Улюблена VODKA";
  • 4 ящики по 20 пляшок в кожному з биркою "Пшенична";
  • 22 полімерні ємності об'ємом по 10 літрів з речовиною прозорого кольору з запахом горілки;
  • пластикова бочка з 200 літрами речовини, яка має запах етилового спирту;
  • 2 картонні коробки з порожніми пляшками (50 штук) з биркою "Пшенична".

А ще - картонні коробки з сотнями пластикових кришок для пляшок, залишками марок акцизного податку, саморобне обладнання для змішування води і спирту, місткості об'ємом 500 і 50 літрів для води, два будівельних фени і матеріал для упаковки готової продукції.

Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме

У Мелітополі поліція знайшла склад з контрафактом (фото: zp.npu.gov.ua)

Що це за рідина була в пляшках, з'ясовуватимуть фахівці Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом до ЄРДР слідчі внесли матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК. Розпочато досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Українцям продавали в магазинах підроблену горілку з бирками відомих марок: яких саме

Підроблену горілку відправляли в торгові точки Запорізької області (фото: zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, який продукт підробляють найчастіше в Україні.

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