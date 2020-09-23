Украинцам приходят странные посылки "с сюрпризом": почему их нельзя открывать

В Украине мошенники рассылают людям посылки почтой, хотя те не делали подобные заказы. В итоге за дешевые "презенты" доверчивым гражданам приходится платить большие суммы.

Такая практика приобрела масштабный характер, и от действий аферистов пострадали тысячи украинцев. Об этом передает "Сегодня".

Специалисты рекомендуют не открывать посылки, о которых вы не знали и не заказывали. Ведь в противном случае привлечь злоумышленников к ответственности будет почти невозможно.

"Позиция (мошенников) будет заключаться в том, что товар был отправлен и человек добровольно его принял и таким образом эта сделка была заключена, и таким образом никакого мошенничества в ней имеется", – объяснил адвокат Роман Марченко.

Дело в том, что часто такие посылки подпадают под термин "первое открытие" - то есть после вскрытия вернуть товар уже будет невозможно, и человек обязан оплатить посылку. Вот так из-за любопытства граждане и попадаются "на крючок" аферистов.

Как рассказала одна из пострадавших, ей прислали в посылке средство для посудомоечной машины (таблетка) стоимостью в 150 гривен, а самой посудомойки у семьи нет.

Обманутые пытались отправить посылку назад, но связаться с отправителем так и не удалось - он был в зоне недосягаемости.

Другая женщина рассказала, что ей доставили "посылку с сюрпризом" в отделение почты, где она уже год не обслуживается. Внутри был пакет изумрудного цвета, но открывать пакетик киевлянка не решилась.

Юристы призывают граждан, которым приходят неожиданные и подозрительные посылки, обращаться в полицию. Если вдруг обманутым удастся собрать доказательства махинаций, мошенникам грозит от 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что была раскрыта новая афера - злоумышленники отбирают у украинцев деньги с карт по телефону.

Напомним, недавно в Киеве поймали наглого мошенника, который устроил бизнес на COVID-19.