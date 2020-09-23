Українцям приходять дивні посилки "з сюрпризом": чому їх не можна відкривати

В Україні шахраї розсилають людям посилки поштою, хоча ті не робили подібні замовлення. У підсумку за дешеві "презенти" довірливим громадянам доводиться платити великі суми.

Така практика набула масштабного характеру, і від дій аферистів постраждали тисячі українців. Про це передає "Сьогодні".

Фахівці рекомендують не відкривати посилки, про які ви не знали та не замовляли. Адже в іншому випадку притягнути зловмисників до відповідальності буде майже неможливо.

"Позиція (шахраїв) полягатиме в тому, що товар був відправлений і людина добровільно його прийняла і таким чином ця угода була укладена, і таким чином ніякого шахрайства в ній немає", – пояснив адвокат Роман Марченко.

Річ у тому, що часто такі посилки підпадають під термін "перше відкриття" - тобто після розкриття повернути товар вже буде неможливо, і людина зобов'язана оплатити посилку. Ось так через цікавість громадяни й попадаються на "гачок" аферистів.

Як розповіла одна з потерпілих, їй прислали в посилці засіб для посудомийної машини (таблетка) вартістю 150 гривень, а самої посудомийки у сім'ї немає.

Ошукані намагалися відправити посилку назад, але зв'язатися з відправником так і не вдалося - він був у зоні недосяжності.

Інша жінка розповіла, що їй доставили "посилку з сюрпризом" у відділення пошти, де вона вже рік не обслуговується. Всередині був пакет смарагдового кольору, але відкривати пакетик киянка не зважилася.

Юристи закликають громадян, яким приходять несподівані та підозрілі посилки, звертатися в поліцію. Якщо раптом ошуканим вдасться зібрати докази махінацій, шахраям загрожує від 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що була розкрита нова афера - зловмисники відбирають в українців гроші з карток по телефону.

Нагадаємо, нещодавно у Києві зловили нахабного шахрая, який влаштував бізнес на COVID-19.