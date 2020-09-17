ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У украинцев отбирают деньги с карт по телефону: раскрыта новая афера

Четверг 17 сентября 2020 16:30
У украинцев отбирают деньги с карт по телефону: раскрыта новая афера
Мошенники в Украине дурачат людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Аферисты придумали новую схему обмана

Мошенники в Украине каждый раз ищут новые способы выманивать у людей деньги. Так, в этот раз у аферистов появилась новая схема "развода". Они звонят по телефону украинцам и называются сотрудниками "Ощадбанка". Об этом сообщает журналист Styler.

Итак. Схема обмана такова. С номера украинского оператора вы получаете звонок, вначале голосовая система вас оповещает, что ваша карта заблокирована и для ее разблокировки вас свяжут с сотрудником банка. Все звучит довольно правдоподобно, так как аферисты просто записали автоматическое сообщение украинского банка и включают его при звонке людям.

Далее к вам подключается якобы сотрудник финучреждения и просит перечислить вас, какие карты национальных банков у вас есть. Потом аферист просит, чтобы вы взяли карты в руки, а он якобы загружает информацию в системе.

Интересно, что преступники даже не знают фамилии "жертвы", а просят вас назвать фамилию и имя.

Что же делать в данной ситуации? Самое важное, никогда не сообщать данные своей карты непонятным людям по телефону, как бы они вам не представлялись. Обратите внимание, что сотрудники банков не могут звонить вам на телефон с "непонятных номеров".

Как мы ранее сообщали, мошенники придумали новый способ, как опустошить банковские счета украинцев. Они используют для этого приложения на смартфонах и от новой аферы пострадали уже сотни пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь мошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь