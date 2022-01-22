Украинцам приходят "космические" платежки за тепло: как можно снизить суммы

В Одессе пенсионерке насчитали на тепло около 6 тысяч гривен. Инна Баринова живет со своим мужем в экспериментальном доме, построенном по энергосберегающим технологиям. Казалось, что за отопление тут будут начислять "копейки", но выходит - наоборот.

"Стоимость за тепло каждая квартира должна была заплатить от 5 до 11 тысяч, в зависимости от квадратных метров в квартире. Конечно же это у всех вызвало шок", - рассказывает жительница дома Тамила Терезян.

Тут люди стали заложниками управляющей компании, которая с ноября закупает газ не как для потребителей, а по коммерческим ценам. Котельню она угрожает в феврале остановить за долги.

Жители дома в Одессе собираются в суд и на акцию протеста, а вот в Запорожье уже на них выходят. Там около 800 домов, где насчитали огромные суммы в платежках за тепло.

С ноября тарифы выросли по меньшей мере вдвое, рассказывают запорожцы, при этом тепла в батареях нет - на термометрах в квартирах от 15 до 18 градусов.

В теплосетях, в свою очередь, обращают внимание, что в Украине с ноября действуют новые правила начисления, согласно которым жители малоэтажных домов будут платить больше, особенно - если у них нет тепловых счетчиков.

"Они могут обращаться к нам с договором о реструктуризации задолженности. Мы предоставим ее до конца года, чтобы людям было легче оплачивать эти коммунальные услуги", - рассказала директор по сбыту концерна "Городские тепловые сети" в Запорожье Анна Юдина.

Юристы же говорят, что единственным выходом для граждан станет установка счетчиков тепла и смена эксплуатационных компаний.

Впрочем, на практике установка приборов учета тепла происходит не так просто и быстро.

Так, жительница одного из двухэтажных домов Запорожья пожаловалась, что с момента начала отопительного сезона и до их установки прошло 2,5 месяца.

"За 3‑комнатную квартиру за 2,5 месяца будет начислена сумма порядка 20 тысяч гривен", - говорит женщина.

После установки счетчика суммы в квитанциях за тепло уменьшатся минимум на четверть, отмечают специалисты. А ранее начисленное граждане все равно должны уплатить, так как в противном случае их может ожидать суд и лишение субсидии.

Видео: почему для украинцев подорожало отопление и как можно уменьшить суммы в платежках