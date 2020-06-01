Украинцам приготовили сюрприз для поездок на местные курорты

В Украине будут пускать дополнительные поезда на курорты (коллаж РБК-Украина)

Министр инфраструктуры рассказал, как будет развиваться внутренний туризм в стране

С 1 июня в Украине стартовал новый этап ослабления карантина, а Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда внутри страны. В ближайшем будущем люди смогут путешествовать по нашей стране. Для украинцев приготовили сюрприз - это дополнительное количество поездов, которые будут следовать в места отдыха.

Так, например, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в "Сніданок с 1+1", что будут добавляться составы для путешествий.

"В направлениях курортов мы обязательно добавим поездов. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм, потому что мы хоть начнем с 15 июня восстанавливать регулярные международные сообщения, но количество стран которые тоже будут открыты, будут в ограниченном количестве", - заявил Криклий.

По словам министра, в правительстве очень надеются, что в этом году внутренний туризм будет пользоваться большой популярностью среди украинцев.

Кстати, пригородные электрички в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком уже запустили с 1 июня. А всего пригородное ж/д сообщение сегодня будет восстановлено в 10 регионах Украины, где по рельсам поедут более 200 таких поездов.

Пассажиры в поездах должны соблюдать санитарные требования, то есть наличие масок обязательно. Сами составы обещают обрабатывать каждые два часа, но людям советуют не выходить в вагон без лишней надобности.

Как мы ранее писали, Укрзализныця запустила первые поезда в первый день лета.

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Автор: Людмила Жукова