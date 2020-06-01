Укрзализныця запустила первые поезда в первый день лета: фото и видео

Укрзализныця запустила первые поезда после карантина (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця возобновила перевозку пассажиров, а первый поезд отправился в 06:12 из Киева

Укрзализныця запустила первые долгожданные поезда после 75 дней карантина. Это важное событие, знаменующее восстановление привычной жизни, состоялось утром 1 июня 2020 года. Появились фото и видео начала железнодорожного сообщения в Украине.

Как рассказал РБК-Украина спикер перевозчика Сергей Щур, первым поехал "Интерсити +" по маршруту Киев-Константиновка. Всего сегодня 29 поездов отправятся во всех направлениях, кроме западного.

Укрзализныця возобновила работу с 1 июня (фото: РБК-Украина)

На Запад поезда обещают запустить несколько дней спустя, ведь в регионе самая сложная ситуация с коронавирусом. Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Ковель примут шесть поездов дальнего следования с 4 июня.

Но пригородные электрички в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком уже запустили с 1 июня. А всего пригородное ж/д сообщение сегодня будет восстановлено в 10 регионах Украины, где по рельсам поедут более 200 таких поездов.

С вокзала в Киеве поехали первые поезда в первый день лета (фото: РБК-Украина)

Пассажирам напомнили и о новых обязательных правилах проезда. В вагон можно попасть лишь после температурного скрининга и при наличии защитной маски.

По вагону пассажирам рекомендуют ходить как можно меньше, кипяток будут раздавать только "в свою" посуду, а чай и кофе проводники готовить пока не будут.

Укрзализныця запустила первые поезда 1 июня (видео: YouTube)

Кроме того, каждый вагон пообещали оборудовать санитайзерами, а проводники должны регулярно делать уборку - каждый час. Постельное белье будут обрабатывать дополнительно, как и сами вагоны перед отправлением.

Кроме того, из-за карантинных мер доступно только 50% мест в вагонах класса "купе" и "люкс" (не более двух человек), а также в поездах "Интерсити", где пассажиров будут рассаживать в шахматном порядке.

Запуск поезда "Интерсити +" 1 июня 2020 (видео: YouTube)

Как мы писали ранее, в Укрзализныце опубликовали полный список новых требований.

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Автор: Светлана Мащенко