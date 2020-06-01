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Українцям приготували сюрприз для поїздок на місцеві курорти

STYLERЖиття    01.06.2020 - 09:51
Українцям приготували сюрприз для поїздок на місцеві курорти
В Україні будуть пускати додаткові поїзди на курорти (коллаж РБК-Україна)

Міністр інфраструктури розповів, як буде розвиватися внутрішній туризм в країні

З 1 червня в Україні стартував новий етап ослаблення карантину, а Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди всередині країни. У найближчому майбутньому люди зможуть подорожувати по нашій країні. Для українців приготували сюрприз - це додаткова кількість поїздів, які будуть слідувати до місця відпочинку.

Так, наприклад, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в "Сніданок с 1+1", що будуть додаватися склади для подорожей.

"В напрямках курортів ми обов'язково додамо поїздів. Розуміючи, що в цьому році буде вкрай активний внутрішній туризм, тому що ми хоч почнемо з 15 червня відновлювати регулярні міжнародні повідомлення, але кількість країн, які теж будуть відкриті, будуть в обмеженій кількості", - заявив Криклій.

За словами міністра, в уряді дуже сподіваються, що в цьому році внутрішній туризм буде користуватися великою популярністю серед українців.

До речі, приміські електрички в Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому вже запустили з 1 червня. А всього приміське залізничне сполучення сьогодні буде відновлено в 10 регіонах України, де по рейках поїдуть понад 200 таких поїздів.

Пасажири в поїздах повинні дотримуватися санітарні вимоги, тобто наявність масок обов'язкова. Самі склади обіцяють обробляти кожні дві години, але людям радять не виходити у вагон без зайвої потреби.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця запустила перші поїзди в перший день літа.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України туризмминистр
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