Украинцам предложили газ по сниженной цене: у кого дешевле

Лучшее предложение на март - 6,70 гривны за кубометр - подготовила компания Megawatt. Это на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.

На 5 копеек дороже - по 6,75 гривны за кубометр - предложила компания "Агросинтез Трейдинг". Это на 7 копеек выгоднее за их февральское предложение.

На третьем месте с ценой 6,80 гривны за кубометр - компания "Энергетические ресурсы Украины". Это на 10 копеек меньше, чем в феврале.

Далее с предложением 6,86 гривны за кубометр - газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

6,88 гривны за куб предлагает "ЕВОДА ТРЕЙД", 6,90 гривны - "Газпромпостач", по 6,97 - "Волиньелектро Збут" и "Закарпаття Енергозбут". Данные компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

Остальные поставщики предложили 6,99 гривны за кубометр.