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Украинцам предложили газ по сниженной цене: у кого дешевле

Автор: Роман Мирончук

В среду, 24 февраля, большинство газоснабжающих компаний обнародовало свои цены на март, которые не превышают 6,99 гривны за кубометр. При этом, как и в январе, 8 компаний установили цены от 6,70 до 6,97 гривны за кубометр "голубого топлива".

Об этом сообщает "ГазПравда".

Лучшее предложение на март - 6,70 гривны за кубометр - подготовила компания Megawatt. Это на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.

На 5 копеек дороже - по 6,75 гривны за кубометр - предложила компания "Агросинтез Трейдинг". Это на 7 копеек выгоднее за их февральское предложение.

На третьем месте с ценой 6,80 гривны за кубометр - компания "Энергетические ресурсы Украины". Это на 10 копеек меньше, чем в феврале.

Далее с предложением 6,86 гривны за кубометр - газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

6,88 гривны за куб предлагает "ЕВОДА ТРЕЙД", 6,90 гривны - "Газпромпостач", по 6,97 - "Волиньелектро Збут" и "Закарпаття Енергозбут". Данные компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

Остальные поставщики предложили 6,99 гривны за кубометр.

Напомним, в Украине стремительно растет стоимость автомобильного газа. Всего за полтора месяца цена увеличилась на три гривны. И это еще не предел. Эксперты говорят, что газ подорожает до 16 гривен и выше.

Мы также писали о том, как сменить поставщика газа. Простая пошаговая инструкция.

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