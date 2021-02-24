RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українцям запропонували газ за зниженою ціною: у кого дешевше

Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 лютого, більшість газопостачальних компаній оприлюднили свої ціни на березень, які не перевищують 6,99 гривні за кубометр. При цьому, як і в січні, 8 компаній встановили ціни від 6,70 до 6,97 гривні за кубометр "блакитного палива".

Про це повідомляє "ГазПравда".

Кращу пропозицію на березень - 6,70 гривні за кубометр - підготувала компанія Megawatt. Це на 9 копійок менше, ніж у лютому і січні.

На 5 копійок дорожче - по 6,75 гривні за кубометр - запропонувала компанія "Агросинтез Трейдинг". Це на 7 копійок вигідніше за їх лютневу пропозицію.

На третьому місці з ціною 6,80 гривні за кубометр - компанія "Енергетичні ресурси України". Це на 10 копійок менше, ніж у лютому.

Далі з пропозицією 6,86 гривні за кубометр - газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

6,88 гривні за куб пропонує "ЕВОДА ТРЕЙД", 6,90 гривні - "Газпромпостач", за 6,97 - "Волиньелектро Збут" і "Закарпаття Енергозбут". Дані компанії залишили свої ціни на березень на лютневому рівні.

Інші постачальники запропонували 6,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає вартість автомобільного газу. Всього за півтора місяця ціна збільшилася на три гривні. І це ще не межа. Експерти кажуть, що газ подорожчає до 16 гривень і вище.

Ми також писали про те, як змінити постачальника газу. Проста покрокова інструкція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України газЦіна на газ
Читайте також
Кожен восьмий клієнт "Хмельницькгазу" є боржником
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
Прогноз погоди