Украинцам предлагают накапливать на хорошую пенсию: как это будет работать

В Украине запустят две накопительные пенсионные системы (коллаж РБК-Украина)

В Украине людям сообщили, что в 2021 году на пенсию можно будет накопить. В стране должны стартовать две накопительные пенсионные системы. Одна - для потенциальных пенсионеров и граждан, другая - для людей, имеющих право на льготную систему. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, как это будет работать и не повлияет ли пандемия коронавируса на планы правительства.

"Оба законопроекта, позволяющие запустить пенсионные накопления как для всех работающих, так и для представителей вредных профессий, уже зарегистрированы в парламенте. Есть несколько моментов, которые, по нашему мнению, необходимо реализовать при внедрении второго уровня пенсионного обеспечения. Прежде всего - человек должен быть собственником своих пенсионных накоплений: самостоятельно выбирать фонд для накоплений, иметь возможности поменять его в любой момент, передать накопления в наследство, воспользоваться ими в критических случаях для лечения", - рассказала "Фактам" Лазебная.

По словам министра соцполитики, в планах привлечь к пенсионным накоплениям наемных работников до 50 лет, а также всех желающих. Лазебная уточнила, как именно это будет работать.

"Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%. Взносы не будут обременительными для трудящихся. В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%", - сообщила министр.

Как мы ранее писали, в 2021 году пенсии украинцев планируют пересмотреть не менее пяти раз. В Министерстве социальной политики есть подготовленный план, по которому пересмотр пенсионных выплат разным категориям украинцев будут делать в январе, марте, апреле, июне и декабре.