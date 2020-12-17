Українцям пропонують накопичувати на хорошу пенсію: як це працюватиме

В Україні запустять дві накопичувальні пенсійні системи (колаж РБК-Україна)

В Україні людям повідомили, що в 2021 році на пенсію можна буде накопичити. У країні повинні стартувати дві накопичувальні пенсійні системи. Одна - для потенційних пенсіонерів та громадян, інша - для людей, що мають право на пільгову систему. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, як це буде працювати і чи не вплине пандемія коронавіруса на плани уряду.

"Обидва законопроекти, що дозволяють запустити пенсійні накопичення як для всіх працюючих, так і для представників шкідливих професій, вже зареєстровані в парламенті. Є кілька моментів, які, на нашу думку, необхідно реалізувати при впровадженні другого рівня пенсійного забезпечення. Насамперед — людина має бути власником своїх пенсійних накопичень: самостійно вибирати фонд для накопичення, мати можливість змінити його в будь-який момент, передати накопичення у спадок, скористатися ними в критичних випадках для лікування", - розповіла "Фактам" Лазебна.

За словами міністра соцполітики, у планах залучити до пенсійних накопичень найманих працівників до 50 років, а також всіх бажаючих. Лазебна уточнила, як саме це буде працювати.

"Працювати система буде так: людина вносить на свій рахунок в обраному пенсійному фонді 2% від зарплати, роботодавець додасть ще 2%, таким чином вийде 4%. Внески не будуть обтяжливими для трудящих. Надалі внески необхідно збільшувати як мінімум до 7%", - повідомила міністр.

Як ми раніше писали, у 2021 році пенсії українців планують переглянути не менше п'яти разів. У Міністерстві соціальної політики є підготовлений план, за яким перегляд пенсійних виплат різним категоріям українців будуть робити в січні, березні, квітні, червні та грудні.