Украинцам повысят пенсии на 400 и 500 гривен: кто получит выплаты

Украинцам планируют увеличить пенсии в 2021 году. Повышение выплат коснется тех людей, кому исполнилось 65, 75 и 80 лет. Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на владу", если человеку уже есть 65 лет и у него есть полный стаж - его пенсию подымут на 400 гривен.

"В связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт — минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж, на 400 гривен", — сообщила Лазебная.

Кстати, уже в январе 2021 года пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат надбавку 400 гривен. Также в июле 2021 года правительство реализует программу повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет.

Марина Лазебная уточнила, что 80-летние пенсионеры получат надбавку к пенсии в размере 500 гривен.

Министр попросила СМИ не нагнетать панику и отметила, что в бюджете предусмотрены средства на социальные выплаты.

"Сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 не предусматривает, во-первых, никакого сокращения социальных выплат. Второе - прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает чуть более прогнозируемой инфляции, но все остальное - помощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены. И будем работать над этим, чтобы не было задолженности, чтобы даже был рост ", - сказала Лазебная.

Марина Лазебная рассказала о повышении пенсий

Как мы рассказывали ранее, украинских пенсионеров, которые имеют право на льготную пенсию, предупредили о некоторых нюансах.