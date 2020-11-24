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Как получить пенсию досрочно: украинцев предупредили о нюансах

Вторник 24 ноября 2020 11:58
Как получить пенсию досрочно: украинцев предупредили о нюансах
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пенсию в Украине можно получить досрочно, но есть проблемы

Украинских пенсионеров, которые имеют право на льготную пенсию, предупредили о некоторых нюансах. Некоторые украинцы могут пойти на заслуженный отдых досрочно, но с этим все чаще возникают трудности.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, такое право имеют работники, которые были заняты на вредных и тяжелых работах.

Но многие такого рода предприятия закрываются, а потом получить документы, доказывающие право на льготную пенсию, крайне сложно. В таком случае право на льготную пенсию проблемно реализовать.

"Человек не может найти ни предприятие, ни документов, подтверждающих выполнение работ, дающих право на пенсию на льготных условиях. Соответственно нарушается право на назначение льготной досрочной пенсии", - объяснила министр.

Для решения такой проблемы в ведомстве предлагается новый закон о накопительной пенсии, который уже передали на рассмотрение депутатам. В нем предлагают финансировать льготные пенсии (текущие и будущие) для лиц, занятых на вредных работах, за счет повышения единого взноса. В зависимости от списка работ (особо вредные или вредные) ставку единого взноса планируется повысить на 15% или на 7%.

Ранее мы писали, что украинцам приготовили неприятный сюрприз с выплатами пенсий на карточку. Пенсионеров ждут дополнительные трудности, из-за которых лишний раз нужно будет сходить в банк.

Также сообщалось, что многих украинских пенсионеров ждут доплаты. Стало известно, какие документы нужны, чтобы их получить.

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