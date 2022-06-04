ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам повысили выплаты на детей: кто и сколько получит

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 13:43
Украинцам повысили выплаты на детей: кто и сколько получит В Украине повысили выплаты на детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Родители детей в Украине будут получать увеличенные выплаты в 2022 году.

О повышении финансовой помощи родителям сообщили в Министерстве социальной политики.

Кто и сколько денег получит

  • Увеличена финансовая помощь на детей с тяжелыми заболеваниями : на детей в возрасте до 6 лет теперь будут выплачивать 4200 грн (было 1934 грн), а на детей от 6 до 18 лет будут выплачивать 5236 грн ;
  • Также больше станет надбавка по уходу за ребенком, имеющей инвалидность группы А : на детей в возрасте до 6 лет выплаты повысили до 4200 грн, а на детей от 6 до 18 лет пособие увеличилось до 5236 грн ;
  • увеличился также уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении социальных выплат малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц: теперь он составляет 1116,45 грн (было 868,35 грн);
  • повысили размер пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях: теперь он 2100 грн (а не 1700 грн как было раньше);
  • максимальный размер временной помощи детям, местожительство родителей которых неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности удерживать ребенка: на детей до 6 лет теперь будет составлять 2100 грн, а на детей от 6 до 18 лет — 2618 грн.

Чтобы обеспечить выплаты различных видов социальной поддержки, в том числе, семьям с детьми на территориях, где органы социальной защиты не имеют возможности работать и проводить начисления, в частности на временно оккупированных, окруженных, заблокированных территориях и территориях, где происходят активные боевые действия, введено централизованное начисление пособий.

Напомним, что во время войны можно получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны, читайте в материале, как именно это сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
выплаты на ребенка
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее