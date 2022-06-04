Українцям підвищили виплати на дітей: хто і скільки отримає
В Україні підвищили виплати на дітей (колаж РБК-Україна)
Батьки дітей в Україні отримуватимуть збільшені виплати в 2022 році.
Про підвищення фінансової допомоги батькам повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Хто і скільки грошей отримає
- Збільшена фінансова допомога на дітей з важкими захворюваннями : на дітей віком до 6 років тепер виплачуватимуть 4200 грн (було 1934 грн), а на дітей від 6 до 18 років виплачуватимуть 5236 грн ;
- Також більше стане надбавка по догляду за дитиною, яка має інвалідність групи а : на дітей віком до 6 років виплати підвищили до 4200 грн, а на дітей від 6 до 18 років допомога збільшилася до 5236 грн ;
- збільшився також рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні соціальних виплат малозабезпеченим сім'ям для працездатних осіб: тепер він становить 1116,45 грн (було 868,35 грн);
- підвищили розмір допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях: тепер він 2100 грн (а не 1700 грн як було раніше);
- максимальний розмір тимчасової допомоги дітям, місце проживання батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину: на дітей до 6 років тепер становитиме 2100 грн, а на дітей від 6 до 18 років — 2618 грн.
Щоб забезпечити виплати різних видів соціальної підтримки, в тому числі, сім'ям з дітьми на територіях, де органи соціального захисту не мають можливості працювати і проводити нарахування, зокрема на тимчасово окупованих, оточених, заблокованих територіях і територіях, де відбуваються активні бойові дії, введено централізоване нарахування допомоги.
Нагадаємо, що під час війни можна отримати невиплачену пенсію і допомога на похорон, читайте в матеріалі, як саме це зробити.