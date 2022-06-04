ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям підвищили виплати на дітей: хто і скільки отримає

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 13:43
Українцям підвищили виплати на дітей: хто і скільки отримає В Україні підвищили виплати на дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Батьки дітей в Україні отримуватимуть збільшені виплати в 2022 році.

Про підвищення фінансової допомоги батькам повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Хто і скільки грошей отримає

  • Збільшена фінансова допомога на дітей з важкими захворюваннями : на дітей віком до 6 років тепер виплачуватимуть 4200 грн (було 1934 грн), а на дітей від 6 до 18 років виплачуватимуть 5236 грн ;
  • Також більше стане надбавка по догляду за дитиною, яка має інвалідність групи а : на дітей віком до 6 років виплати підвищили до 4200 грн, а на дітей від 6 до 18 років допомога збільшилася до 5236 грн ;
  • збільшився також рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні соціальних виплат малозабезпеченим сім'ям для працездатних осіб: тепер він становить 1116,45 грн (було 868,35 грн);
  • підвищили розмір допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях: тепер він 2100 грн (а не 1700 грн як було раніше);
  • максимальний розмір тимчасової допомоги дітям, місце проживання батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину: на дітей до 6 років тепер становитиме 2100 грн, а на дітей від 6 до 18 років — 2618 грн.

Щоб забезпечити виплати різних видів соціальної підтримки, в тому числі, сім'ям з дітьми на територіях, де органи соціального захисту не мають можливості працювати і проводити нарахування, зокрема на тимчасово окупованих, оточених, заблокованих територіях і територіях, де відбуваються активні бойові дії, введено централізоване нарахування допомоги.

Нагадаємо, що під час війни можна отримати невиплачену пенсію і допомога на похорон, читайте в матеріалі, як саме це зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
выплаты на ребенка
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими