Украинцам пообещали затяжные выходные: будем отдыхать два раза по четыре дня подряд

Длинные выходные нас ждут во время празднования 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины.

Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому идущий перед ними понедельник также будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.

Таким образом отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

Остальные праздничные дни будут происходить по графику - без переноса и отработок.

В Украине может появиться еще один государственный праздник

Во время празднования Дня независимости Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Его планируется отмечать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, в Украине появится еще один дополнительный день для отдыха - в июле.

Сколько выходных нас ждет в октябре

Если в сентябре дополнительные выходные дни не предусмотрены, то в октябре нас ждет четыре дня для отдыха подряд. Правда один из них придется отработать в следующую субботу.

Связано это с празднованием Дня защитника Украины 14 октября. Таким образом выходными станут 14, 15, 16, 17 число.

Коллаж РБК-Украина: Выходные и рабочие дни в октябре 2021