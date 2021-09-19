Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать в великий праздник

21 сентября в православной церкви отмечается - Рождество Пресвятой Богородицы - великий непереходящий (с постоянной датой) двунадесятый праздник. Этот день открывает череду праздников года, ведь церковное новолетие наступает именно с сентября.

Что запрещено делать в этот день, важные традиции - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции праздника

Этот день связан с появлением на свет Девы Марии, Богородицы, матери Иисуса Христа. Это событие нужно, чтобы подчеркнуть, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей.

Рождество Пресвятой Богородицы также называют Вторая Пречистая (Первая - на Успение, 28 августа).

В старину с праздником Рождества Пресвятой Богородицы было связано и окончание летних полевых работ, и люди в эти дни традиционно благодарили Богородицу за собранный урожай.

Считалось, что Богородица дает благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно женщинам, матерям.

По одной из традиций нужно 21 сентября проснуться до восхода солнца, молиться и затем, надев свой лучший наряд, отправляться в храм на богослужение.

В этот день можно обратиться к Богородице и помолиться о родных и близких. А исповедоваться и причаститься на праздник Рождества Богородицы - великое благословение.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Запрещено ссориться, обижать людей, сквернословить, допускать дурные мысли, совершать плохие поступки. Если вы в ссоре с родными или друзьями, сделайте первый шаг к примирению.

Работа не запрещена, но нежелательна сегодня. Свое свободное время лучше посвятите молитве.

Желательно также воздержаться от употребления мясных блюд и алкоголя.

Для справки:

Великими называются значимые праздники с торжественным богослужением. К ним относятся все двунадесятые праздники (двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии), а также пять других (Покров 14 октября, Обрезание Господне, 14 января, Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля, День Петра и Павла 12 июля, Усекновение главы Иоанна Предтечи, 11 сентября).