Украинцам помогут с жильем и работой: кого коснется нововведение

Жилье и работа станут более доступными для украинцев, переселенных с временно оккупированных территорий на подконтрольную территорию. Об этом заявил Руслан Калинин, замглавы Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

На данный момент чиновники занимаются разработкой нового проекта помощи переселенцам, который будет называться "Жилье плюс работа". В министерстве уточнили, что эти два направления - приоритетные направления деятельности ведомства.

По словам Калинина, будет создана интерактивная карта, на которой каждый переселенец сможет увидеть доступное в своем районе жилье, предложение трудоустройства, а также пакет "жилье + работа". То есть в карту будут внесены такие предприятия, которые хотят брать на работу переселенцев и предоставлять им временное жилье.

В министерстве также напомнили, что на сайте МинВОТ еще в прошлом году был создан раздел "Жилье плюс работа", где можно предварительно ознакомиться с программой.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о бесплатном питании для детей переселенцев. В каких учебных заведениях смогут получить бесплатное питание дети из семей внутренне перемещенных украинцев - можно прочесть в материале.