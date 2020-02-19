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Украинцам дадут солидные доплаты: каким категориям повезет

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 13:24
Украинцам дадут солидные доплаты: каким категориям повезет
Украинцам дадут денежную помощь (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые категории получат денежную помощь от государства

Украинцам дадут довольно солидную денежную помощь от государства. Доплаты получат около одного миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Чиновник анонсировал, что государство выделило 1 млрд 354 млн грн для соответствующих выплат. При этом каждый украинец, попадающий в названную выше категорию, сможет получить от 570 до 4120 грн помощи.

"Это в среднем на 7% больше, чем было в прошлом году", - пишет премьер-министр.

Гончарук также напомнил, что недавно в правительстве приняли решение, которое позволит добровольцам, что принимали непосредственное участие в войне на Донбассе, получить статус участников боевых действий.

Украинцам дадут солидные доплаты: каким категориям повезет

Украинцам дадут денежную помощь (Telegram/Алексей Гончарук)

Очевидно, что такие выплаты ветераны смогут получить к 9 мая. Сумма будет зависеть от разных факторов - группы инвалидности, степени "заслуги перед Родиной" и так далее.

Напомним, что в Украине продолжает действовать пенсионная реформа, начатая в 2018 году. Она предусматривает изменения требований к необходимому стажу для пенсионеров. Кто сможет в 2020 году выйти на пенсию в 59, 59,5, 60, 63 и 65 лет - можно прочесть в материале.

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