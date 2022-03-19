Как украинцам получить срочный денежный перевод в ПриватБанке (инструкция)

В ПриватБанк сейчас есть много вариантов перевода денежных средств из другой страны. Перевести можно через:

Western Union

PrivatMoney

Ria

MoneyGram

IntelExpress

Meest

Welsend

Sigue

Сумма до 150 тысяч гривен (эквивалент) – можно получить наличными в кассе или карту. Свыше этой суммы – только на карту.

Отправить или получить можно перевод в любой валюте – на гривневую карту. Также можно получить наличными перевод в отделении ПриватБанк.

Минимальная сумма во всех системах – 1 доллар или евро. На Western Union – 4 доллара.

Международные переводы

Для отправки средств с карты Visa или Mastercard любого банка достаточно ввести номер карты получателя. Также можно использовать платежи Swift и перевод средств по номеру IBAN.

Чтобы совершить онлайн-перевод с карты на карту, отправителю нужно открыть веб-версию next.privat.24.ua.

Далее открыть меню "Сервисы", выбрать "Переводы" и меню "На любую карту".

Указать номер карты

срок действия

CVV-код отправителя

Номер карты получателя

Сумму и валюту перевода

Онлайн-перевод денег происходит сразу, после нажатия кнопки "Отправить".

Получить международный перевод

Чтобы получить или отправить перевод через Приват24, воспользуйтесь меню Переводы Международные.

Далее выберите "Отправить перевод" или "Получить перевод".

После чего необходимо внести реквизиты по переводу и выбрать карту для оплаты или получения.

Реквизиты карты для пополнения вашей карты от друзей, родных или партнеров:

Мгновенный перевод с карты на карту р2р

Такой перевод помогает прислать перевод на карту любого банка мира или получить с карты любого банка мира.

Исключение – карты, эмитированные банками Ирана, Ирака, Сирии, Кубы, Северной Кореи, Судана, Южного Судана.

Чтобы отправить или получить международный перевод, зайдите в Интернет-банк Приват24 и выберите меню "Переводы" "На любую карту".

Заполните данные карты отправителя, данные карты получателя, сумму, валюту и нажмите кнопку "Перевести".

Если перевод с карты другого банка, после нажатия кнопки "Подтвердить" необходимо будет ввести пароль 3-D Secure по технологии Verified by Visa или Mastercard SecureCode.