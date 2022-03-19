Як українцям отримати терміновий грошовий переказ у Приватбанку (інструкція)

У ПриватБанк зараз є багато варіантів переказу грошових коштів з іншої країни. Перевести можна через:

Western Union

PrivatMoney

Ria

MoneyGram

IntelExpress

Meest

Welsend

Sigue

Сума до 150 тисяч гривень (еквівалент) – можна отримати готівкою в касі або карту. Понад цієї суми - тільки на карту.

Відправити або отримати можна переказ в будь-якій валюті - на гривневу карту. Також можна отримати готівкою переказ у відділенні ПриватБанк.

Мінімальна сума у всіх системах - 1 долар або євро. На Western Union-4 долари.

Міжнародні переклади

Для відправки коштів з картки Visa або Mastercard будь-якого банку достатньо ввести номер картки одержувача. Також можна використовувати платежі Swift і переказ коштів за номером IBAN.

Щоб здійснити онлайн-переказ з картки на картку, відправнику потрібно відкрити вебверсію next.privat.24.ua.

Далі відкрити меню "Сервіси", вибрати "Перекази" і меню "На будь-яку карту".

Вказати номер картки

термін дії

CVV-код відправника

Номер картки одержувача

Суму та валюту переказу

Онлайн-переказ грошей відбувається відразу, після натискання кнопки "Відправити".

Отримати міжнародний переклад

Щоб отримати або відправити переказ через Приват24, скористайтеся меню Перекази Міжнародні.

Далі виберіть "Відправити переказ" або "Отримати переказ".

Після чого необхідно внести реквізити по переказу і вибрати карту для оплати або отримання.

Реквізити картки для поповнення Вашої картки від друзів, рідних або партнерів:

Миттєвий переклад з карти на карту р2р

Такий переклад допомагає надіслати переклад на карту будь-якого банку світу або отримати з карти будь-якого банку світу.

Виняток - карти, емітовані банками Ірану, Іраку, Сирії, Куби, Північної Кореї, Судану, Південного Судану.

Щоб відправити або отримати міжнародний переклад, зайдіть в Інтернет-банк Приват24 і виберіть меню "Перекази" "На будь-яку карту".

Заповніть дані карти відправника, дані карти одержувача, суму, валюту і натисніть кнопку "Перевести".

Якщо переказ з картки іншого банку, після натискання кнопки "Підтвердити" необхідно буде ввести пароль 3-D Secure за технологією Verified by Visa або Mastercard SecureCode.