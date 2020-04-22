Українцям покажуть фільм про президентство Зеленського: коли і де дивитися

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Про президентство Володимира Зеленського зняли фільм

Володимир Зеленський за підсумками року свого президентства обіцяв дати велику прес-конференцію, однак захід відбудеться після зняття карантину в Україні через коронавірус. А наразі українцям покажуть фільм про діяльність гаранта.

В Офісі президента розповіли, що прем'єрний показ картини "Рік президента Зеленського" буде сьогодні, 22 квітня, о 19:00.

Фільм можна буде подивитися в соціальних мережах (на офіційній Facebook-сторінці ОПУ), а також на ряді провідних українських телеканалів.

Також в Офісі президента пообіцяли, що після карантину глава держави наживо влаштує конференцію для представників ЗМІ, "а не через монітор комп'ютера".

У кіно глядачам покажуть, як Зеленський керував країною майже рік.

Хто цього разу знімав фільм і за чий рахунок - не уточнюється.

Про президентство Зеленського зняли фільм (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Нагадаємо, що за результатами другого туру президентських виборів 21 квітня 2019-го Зеленський переміг свого опонента Петра Порошенка, набравши 73,22% підтримки проти 24,45% за тодішнього главу держави. 20 травня відбулася інавгурація Зеленського, і шостий президентв України вступив на посаду.

Раніше ми писали про те, що відомий ведучий, волонтер і шоумен Сергій Притула, який особисто знає Зеленського вже майже 20 років, розповів, що 42-річний президент на своїй посаді погладшав.

До речі, наприкінці серпня минулого року вийшло велике інтерв'ю 100 днів президентства Зеленського замість традиційної прес-конференції, яке було знято за рахунок самого президента і студії "Квартал 95". Тоді Зеленський дав інтерв'ю акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.