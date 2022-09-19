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Где украинцам подзаработать прямо сейчас: зарплаты до 27 тысяч

Коллаж РБК-Украина: Работа в Украине
Автор: Светлана Мащенко

Если вам нужно подзаработать с неполной занятостью, работодатели предлагают много вакансий с зарплатами до 27 тысяч гривен. А вот некоторые вакансии на временную работу очень популярны, что создает большую конкуренцию среди поисковиков.

Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты по OLX Работа.

Актуальные вакансии по Украине в сентябре 2022 года (неполная занятость)

В начале сентября больше всего работодатели искали на неполную занятость разнорабочих (251 объявлений со средней зарплатой почти 7 тыс. грн), строителей (246 объявлений со средним жалованием 25,5 тыс. грн) и водителей (154 объявлений со средней зарплатой 27,5 тыс. грн).

Самая популярная сезонная (временная) работа по количеству объявлений в период 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансии

Количество объявлений

Заработная плата (грн)

Разнорабочий

251

6 800

Строитель

246

25 500

Водитель

154

27 500

Продавец

66

7 880

Промоутер

59

7 780

Грузчик

49

5 500

Таксист

46

25 000

Официант

39

10 000

Фасадщик

35

16 500

Уборщица

34

8 000

Вакансии, на которые самый большой спрос среди соискателей

Это вакансии копирайтер (12 кандидатов на одно рабочее место со средней зарплатой более 9 тыс. грн), разнорабочий и кладовщик (по 11 человек на одно рабочее место со средней зарплатой 9,5 и 12 тыс. грн соответственно). Чуть меньше спроса было у грузчиков и плиточников (9 и 8 человек на одно рабочее место с зарплатой 5,5 и 15 тысяч гривен).

Сезонная (временная) работа по количеству кандидатов на 1 вакансию в период 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансии

Количество кандидатов на 1 вакансию

Заработная плата (грн)

Копирайтер

12

9625

Разнорабочий

11

9 500

Кладовщик

11

12 000

Грузчик

9

5 500

Плиточник

8

15 000

Продавец-консультант

6

14 750

Продавец

5

7 875

Уборщица

5

8 000

Менеджер по продажам

5

8 250

Если сравнивать заработную плату среди указанных вакансий, то она существенно изменилась только у продавцов-консультантов (в августе больше на 7 тыс. грн) и у уборщиц (в августе больше почти на 2,5 тыс. грн).

Ранее мы писали про 10 самых популярных вакансиях, на которые в Украине большой спрос среди работодателей.

Также читайте, на какие ж/п предлагают украинцам без опыта работы.

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работа в Украине