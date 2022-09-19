Где украинцам подзаработать прямо сейчас: зарплаты до 27 тысяч

Актуальные вакансии по Украине в сентябре 2022 года (неполная занятость)

В начале сентября больше всего работодатели искали на неполную занятость разнорабочих (251 объявлений со средней зарплатой почти 7 тыс. грн), строителей (246 объявлений со средним жалованием 25,5 тыс. грн) и водителей (154 объявлений со средней зарплатой 27,5 тыс. грн).

Самая популярная сезонная (временная) работа по количеству объявлений в период 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансии Количество объявлений Заработная плата (грн) Разнорабочий 251 6 800 Строитель 246 25 500 Водитель 154 27 500 Продавец 66 7 880 Промоутер 59 7 780 Грузчик 49 5 500 Таксист 46 25 000 Официант 39 10 000 Фасадщик 35 16 500 Уборщица 34 8 000

Вакансии, на которые самый большой спрос среди соискателей

Это вакансии копирайтер (12 кандидатов на одно рабочее место со средней зарплатой более 9 тыс. грн), разнорабочий и кладовщик (по 11 человек на одно рабочее место со средней зарплатой 9,5 и 12 тыс. грн соответственно). Чуть меньше спроса было у грузчиков и плиточников (9 и 8 человек на одно рабочее место с зарплатой 5,5 и 15 тысяч гривен).

Сезонная (временная) работа по количеству кандидатов на 1 вакансию в период 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансии Количество кандидатов на 1 вакансию Заработная плата (грн) Копирайтер 12 9625 Разнорабочий 11 9 500 Кладовщик 11 12 000 Грузчик 9 5 500 Плиточник 8 15 000 Продавец-консультант 6 14 750 Продавец 5 7 875 Уборщица 5 8 000 Менеджер по продажам 5 8 250

Если сравнивать заработную плату среди указанных вакансий, то она существенно изменилась только у продавцов-консультантов (в августе больше на 7 тыс. грн) и у уборщиц (в августе больше почти на 2,5 тыс. грн).