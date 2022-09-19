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Де українцям підзаробити просто зараз: зарплати до 27 тисяч

Колаж РБК-Україна: Робота в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам потрібна підзаробити з неповною зайнятістю, роботодавці пропонують багато вакансій із зарплатами до 27 тисяч гривень. А от деякі вакансії на тимчасову роботу дуже популярні, що створює велику конкуренцію серед пошукачів.

Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.

Актуальні вакансії по Україні у вересні 2022 року (неповна зайнятість)

На початку вересня найбільше роботодавці шукали на неповну зайнятість різноробочих (251 оголошень із середньою зарплатою майже 7 тис. грн), будівельників (246 оголошень із середньою платнею 25,5 тис. грн) та водіїв (154 оголошень із середньою зарплатнею 27,5 тис. грн).

Найпопулярніша сезонна (тимчасова) робота за кількістю оголошень в період 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансії

Кількість оголошень

Заробітна плата (грн)

Різноробочий

251

6 800

Будівельник

246

25 500

Водій

154

27 500

Продавець

66

7 880

Промоутер

59

7 780

Вантажник

49

5 500

Таксист

46

25 000

Офіціант

39

10 000

Фасадник

35

16 500

Прибиральниця

34

8 000

Вакансії, на які найбільший попит серед пошукачів

Це вакансії копірайтер (12 кандидатів на одне робоче місце із середньою зарплатою понад 9 тис. грн), різноробочий та комірник (по 11 людей на одне робоче місце із середньою зарплатою 9,5 та 12 тис. грн відповідно). Трохи менше попиту було серед вантажників та плиточників (9 та 8 людей на одне робоче місце із зарплатою 5,5 та 15 тисяч гривень).

Сезонна (тимчасова) робота за кількістю кандидатів на 1 вакансію в період 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансії

Кількість кандидатів на 1 вакансію

Заробітна плата (грн)

Копірайтер

12

9 625

Різноробочий

11

9 500

Комірник

11

12 000

Вантажник

9

5 500

Плиточник

8

15 000

Продавець-консультант

6

14 750

Продавець

5

7 875

Прибиральниця

5

8 000

Менеджер з продажу

5

8 250

Якщо порівнювати заробітну плату серед вказаних вакансій, то вона суттєво змінилася лише в продавців-консультантів (у серпні більша на 7 тис. грн) та у прибиральниць (у серпні більша майже на 2,5 тис. грн).

Раніше ми писали про 10 найпопулярніших вакансій, на які в Україні великий попит серед роботодавців.

Також читайте, на які з/п пропонують українцям без досвіду роботи.

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