Де українцям підзаробити просто зараз: зарплати до 27 тисяч

Актуальні вакансії по Україні у вересні 2022 року (неповна зайнятість)

На початку вересня найбільше роботодавці шукали на неповну зайнятість різноробочих (251 оголошень із середньою зарплатою майже 7 тис. грн), будівельників (246 оголошень із середньою платнею 25,5 тис. грн) та водіїв (154 оголошень із середньою зарплатнею 27,5 тис. грн).

Найпопулярніша сезонна (тимчасова) робота за кількістю оголошень в період 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансії Кількість оголошень Заробітна плата (грн) Різноробочий 251 6 800 Будівельник 246 25 500 Водій 154 27 500 Продавець 66 7 880 Промоутер 59 7 780 Вантажник 49 5 500 Таксист 46 25 000 Офіціант 39 10 000 Фасадник 35 16 500 Прибиральниця 34 8 000

Вакансії, на які найбільший попит серед пошукачів

Це вакансії копірайтер (12 кандидатів на одне робоче місце із середньою зарплатою понад 9 тис. грн), різноробочий та комірник (по 11 людей на одне робоче місце із середньою зарплатою 9,5 та 12 тис. грн відповідно). Трохи менше попиту було серед вантажників та плиточників (9 та 8 людей на одне робоче місце із зарплатою 5,5 та 15 тисяч гривень).

Сезонна (тимчасова) робота за кількістю кандидатів на 1 вакансію в період 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансії Кількість кандидатів на 1 вакансію Заробітна плата (грн) Копірайтер 12 9 625 Різноробочий 11 9 500 Комірник 11 12 000 Вантажник 9 5 500 Плиточник 8 15 000 Продавець-консультант 6 14 750 Продавець 5 7 875 Прибиральниця 5 8 000 Менеджер з продажу 5 8 250

Якщо порівнювати заробітну плату серед вказаних вакансій, то вона суттєво змінилася лише в продавців-консультантів (у серпні більша на 7 тис. грн) та у прибиральниць (у серпні більша майже на 2,5 тис. грн).