Де українцям підзаробити просто зараз: зарплати до 27 тисяч

Якщо вам потрібна підзаробити з неповною зайнятістю, роботодавці пропонують багато вакансій із зарплатами до 27 тисяч гривень. А от деякі вакансії на тимчасову роботу дуже популярні, що створює велику конкуренцію серед пошукачів.
Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.
На початку вересня найбільше роботодавці шукали на неповну зайнятість різноробочих (251 оголошень із середньою зарплатою майже 7 тис. грн), будівельників (246 оголошень із середньою платнею 25,5 тис. грн) та водіїв (154 оголошень із середньою зарплатнею 27,5 тис. грн).
|
Вакансії
|
Кількість оголошень
|
Заробітна плата (грн)
|
Різноробочий
|
251
|
6 800
|
Будівельник
|
246
|
25 500
|
Водій
|
154
|
27 500
|
Продавець
|
66
|
7 880
|
Промоутер
|
59
|
7 780
|
Вантажник
|
49
|
5 500
|
Таксист
|
46
|
25 000
|
Офіціант
|
39
|
10 000
|
Фасадник
|
35
|
16 500
|
Прибиральниця
|
34
|
8 000
Це вакансії копірайтер (12 кандидатів на одне робоче місце із середньою зарплатою понад 9 тис. грн), різноробочий та комірник (по 11 людей на одне робоче місце із середньою зарплатою 9,5 та 12 тис. грн відповідно). Трохи менше попиту було серед вантажників та плиточників (9 та 8 людей на одне робоче місце із зарплатою 5,5 та 15 тисяч гривень).
|
Вакансії
|
Кількість кандидатів на 1 вакансію
|
Заробітна плата (грн)
|
Копірайтер
|
12
|
9 625
|
Різноробочий
|
11
|
9 500
|
Комірник
|
11
|
12 000
|
Вантажник
|
9
|
5 500
|
Плиточник
|
8
|
15 000
|
Продавець-консультант
|
6
|
14 750
|
Продавець
|
5
|
7 875
|
Прибиральниця
|
5
|
8 000
|
Менеджер з продажу
|
5
|
8 250
Якщо порівнювати заробітну плату серед вказаних вакансій, то вона суттєво змінилася лише в продавців-консультантів (у серпні більша на 7 тис. грн) та у прибиральниць (у серпні більша майже на 2,5 тис. грн).
Раніше ми писали про 10 найпопулярніших вакансій, на які в Україні великий попит серед роботодавців.
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