Украинцам для пересечения границы теперь нужен загранпаспорт: для кого могут сделать исключение

Украинцы в первые дни войны могли пересечь границу со странами ЕС с любым документом, который подтверждал личность. Однако сейчас это правило отменили и теперь для выезда за пределы Украины или для перемещения между странами ЕС заграничный паспорт снова обязателен.

В каком случае украинцы смогут пересечь границу без загранпаспорта – читайте ниже.

Как сообщили в Укрзализныце 17 апреля, пассажирам рекомендуется при выезде из Украины иметь при себе загранпаспорт.

Все решения об исключениях – на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность и наличии боевых действий в регионе, из которых следует пассажир. Уже были зафиксированы случаи, когда пассажиров высаживали из поезда на границе.

По данным портала "Эвакуация", с 19 апреля все украинцы, которые пересекают границу, должны иметь при себе заграничный биометрический паспорт. Однако с внутренним паспортом люди могут выезжать из зоны боевых действий.

Для пересечения границы с ЕС нужны

Для взрослых – биометрический заграничный паспорт

Для детей до 16 лет: заграничный биометрический паспорт и письменное согласие от родителя, заверенное органом опеки

Новые правила пересечения границы с ЕС не коснутся жителей таких областей:

Киевская

Харьковская

Черниговская

Херсонская

Николаевская

Донецкая

Луганская

Стоит отметить, что пересечь границу с Грузией и Турцией можно с внутренними ID-паспортами. Соглашение с этими странами о признании ID-паспортов было признано задолго до войны.

Информацию о необходимости иметь при себе загранпаспорт для пересечения государственной границы подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для УП.

"Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где, в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено", - подчеркнул Демченко.

Он объяснил, что в первые недели войны была гуманитарная катастрофа, люди штурмовали границу, а сервисные центры не работали – поэтому граждан Украины выпускали по любым документам, которые подтверждали личность. Сейчас такой авральной ситуации уже нет.

По словам Демченко, в отношении лиц, которые выезжают из регионов боевых действий, пограничники вправе самостоятельно принимать отдельные решения, если загранпаспорта нет в наличии.

Где можно сделать загранпаспорт

В центрах оказания административных услуг можно восстановить утраченные документы и заказать изготовление загранпаспорта – ЦНАП. Узнать адрес ближайшего центра и график работы можно вот по этой карте.

Также восстановить документы или получить можно в подразделения Государственной миграционной службы. Найти ближайшее и узнать график работы можно вот по этой ссылке.