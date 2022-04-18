ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям для перетину кордону тепер потрібен закордонний паспорт: для кого можуть зробити виняток

Новость на русском →
Понеділок 18 квітня 2022 12:37
Українцям для перетину кордону тепер потрібен закордонний паспорт: для кого можуть зробити виняток Фото: українцям для перетину кордону знову потрібні закордонні паспорти (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українці в перші дні війни могли перетнути кордон з країнами ЄС з будь-яким документом, який підтверджував особу. Однак зараз це правило скасували й тепер для виїзду за межі України або для переміщення між країнами ЄС закордонний паспорт знову обов'язковий.

У якому випадку українці зможуть перетнути кордон без закордонного паспорта – читайте нижче.

Як повідомили в Укрзалізниці 17 квітня, пасажирам рекомендується при виїзді з України мати при собі закордонний паспорт.

Всі рішення про винятки - на розсуд прикордонників при наявності інших документів, що засвідчують особу та наявності бойових дій в регіоні, з яких випливає пасажир. Вже були зафіксовані випадки, коли пасажирів висаджували з поїзда на кордоні.

За даними порталу "Евакуація", з 19 квітня всі українці, які перетинають кордон, повинні мати при собі закордонний біометричний паспорт. Однак з внутрішнім паспортом люди можуть виїжджати із зони бойових дій.

Для перетину кордону з ЄС потрібні

  • Для дорослих - біометричний закордонний паспорт
  • Для дітей до 16 років: закордонний біометричний паспорт та письмова згода від батьків, завірена органом опіки

Нові правила перетину кордону з ЄС не торкнуться жителів таких областей:

  • Київська
  • Харківська
  • Чернігівська
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Донецька
  • Луганська

Варто відзначити, що перетнути кордон з Грузією і Туреччиною можна з внутрішніми ID-паспортами. Угода з цими країнами про визнання ID-паспортів була визнана задовго до війни.

Інформацію про необхідність мати при собі Закордонний паспорт для перетину державного кордону підтвердив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі для УП.

"Хочу підкреслити, що перетин кордону відбувається згідно з Постановою Уряду номер 57, де, в тому числі вказано перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам, що такого паспортного документа, як внутрішній паспорт не передбачено", - підкреслив Демченко.

Він пояснив, що в перші тижні війни була гуманітарна катастрофа, люди штурмували кордон, а сервісні центри не працювали – тому громадян України випускали за будь-якими документами, які підтверджували особу. Зараз такої авральної ситуації вже немає.

За словами Демченка, щодо осіб, які виїжджають з регіонів бойових дій, прикордонники мають право самостійно приймати окремі рішення, якщо закордонного паспорта немає в наявності.

Де можна зробити закордонний паспорт

У центрах надання адміністративних послуг можна відновити втрачені документи та замовити виготовлення закордонного паспорта – ЦНАП. Дізнатися адресу найближчого центру і графік роботи можна ось по цій карті.

Також відновити документи або отримати можна в підрозділи Державної міграційної служби. Знайти найближче і дізнатися графік роботи можна ось за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати закордонний паспорт під час війни – покрокову інструкцію.

А також розповідали про те, як відновити свої документи під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
загранпаспорт паспорт Біженці
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку