В Украине изменили правила сдачи экзаменов на водительские права: какие новшества

В Украине изменили правила сдачи на водительские права (коллаж РБК-Украина)

В Украине водительские права с 17 июля начали выдавать по новым правилам

В Украине изменили правила сдачи экзаменов на получение водительских прав и расширили перечень необходимых документов. Новшество призвано упростить подтверждение автомобилистами навыков управления ТС.

17 июля вступил в силу приказ министерства внутренних дел от 22 мая 2020 № 408, который утверждает сразу две новые инструкции. Об этом рассказали в Главном сервисном центе МВД.

В частности, о порядке приема экзаменов для получения права управления ТС и выдачи удостоверений водителя - которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведения.

А также об использовании фото- и видеотехники во время сдачи экзаменов, сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней - инструкция регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Что изменилось

теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D

максимально допустимый перерыв в навыках управления теперь увеличен до 3 месяцев;

подтвердить навыки управления ТС можно документом на право собственности авто другого из супружеской пары, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном

в случае открытия 2 и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если при сдаче человек пользуется шпаргалками или подсказками

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 минут, на дороге - не менее 20 минут, а в целом - не более 1 часа;

если на дорогах пробки, проводятся ремонтные работы, случилось ДТП - возможное отклонение от маршрута при проведении практического экзамена

фото- и видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и до конца

результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать;

устанавливаются основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и прочее)

возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой справки, если пригодность к управлению восстановлена.

С маршрутами для совершенствования навыков управления авто можно ознакомиться по этой ссылке, а проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере можно по этому линку.

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