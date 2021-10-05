UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам ответили на главный вопрос о вакцинации от COVID-19: будет ли третья доза?

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но пока речи о третье дозе для людей не идет.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут.

"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", - сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не торопятся прививаться от коронавируса, а это очень плохо.

По словам Кузина, каждый день в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

"Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей пределах адаптивного карантина. Способность системы - это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", - сообщил Кузин.

Напомним, что EMA одобрил введение 3-й дозы жителям ЕС старше 18 лет, но теперь нужно решение Евросовета.

Как мы ранее писали, академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса