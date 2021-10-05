Украинцам ответили на главный вопрос о вакцинации от COVID-19: будет ли третья доза?

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут.

"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", - сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не торопятся прививаться от коронавируса, а это очень плохо.

По словам Кузина, каждый день в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

"Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей пределах адаптивного карантина. Способность системы - это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", - сообщил Кузин.

Напомним, что EMA одобрил введение 3-й дозы жителям ЕС старше 18 лет, но теперь нужно решение Евросовета.