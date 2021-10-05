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Українцям відповіли на головне питання про вакцинацію від COVID-19: чи буде третя доза?

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але поки мови про третю дозу для людей не йде.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, зараз бустерну дозу вакцини українцям вводити не будуть.

"Минулого тижня національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Вводити її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я", - сказав санлікар.

Кузін зазначив, що українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу, а це дуже погано.

За словами Кузіна, щодня в Україні вакцинують близько 120 тисяч осіб, а цього недостатньо, щоб побороти пандемію. Втім, здатність системи майже вдвічі вища.

"МОЗ працює над розгортанням інфраструктури, щоб вона була максимально зручна. Темпи треба нарощувати. Ми зараз вносимо деякі преференції для вакцинованих людей в межах адаптивного карантину. Здатність системи - це 250 тисяч щеплень на добу. Значно впала зацікавленість людей у тому, щоб вакцинуватися", - повідомив Кузін.

Нагадаємо, що EMA схвалив введення 3-ї дози жителям ЄС старше 18 років, але тепер потрібне рішення Євроради.

Як ми раніше писали, академік розповів, коли в Україні чекати піку COVID-19.

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Вакцина від коронавірусу