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Академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19

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Понедельник 04 октября 2021 09:27
Академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19 Фото: Когда ожидать всплеска заболеваемости COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей, а всплеск заболеваемости ожидается в конце октября - начале ноября.

Такой прогноз озвучил "Апострофу" профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

"Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября - начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Нужно вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", - рассказал профессор.

Также медик сообщил, что в Украине переболело меньше, чем 50% населения. Также он считает, что вакцинация дает более сильный иммунитет, перенесенное заболевание.

"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Понятно, что они брали людей, переболевших ковидом, которые имеют определенный иммунитет, но вакцинация дает более мощный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание", - сказал он.

Как мы ранее писали, инфекционист развенчала один из самых опасных мифов про COVID.

Также мы сообщали, что украинцам рассказали, как нельзя лечиться от COVID-19.

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