Академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19
Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей, а всплеск заболеваемости ожидается в конце октября - начале ноября.
Такой прогноз озвучил "Апострофу" профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.
"Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября - начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Нужно вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", - рассказал профессор.
Также медик сообщил, что в Украине переболело меньше, чем 50% населения. Также он считает, что вакцинация дает более сильный иммунитет, перенесенное заболевание.
"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Понятно, что они брали людей, переболевших ковидом, которые имеют определенный иммунитет, но вакцинация дает более мощный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание", - сказал он.
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