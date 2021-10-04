Академик рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19

"Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября - начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Нужно вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", - рассказал профессор.

Также медик сообщил, что в Украине переболело меньше, чем 50% населения. Также он считает, что вакцинация дает более сильный иммунитет, перенесенное заболевание.

"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Понятно, что они брали людей, переболевших ковидом, которые имеют определенный иммунитет, но вакцинация дает более мощный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание", - сказал он.