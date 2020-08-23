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Украинцам по ошибке раздали соцпомощь: кого коснулся приятный "сюрприз"

Воскресенье 23 августа 2020 22:28
Украинцам по ошибке раздали соцпомощь: кого коснулся приятный "сюрприз"
Украинцам по ошибке раздали больше бюджетных денег (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

По отдельным видам социальной помощи украинцам выдали больше денег, чем было положено

Украинским одиноким матерям и малообеспеченным семьям по ошибке раздали больше бюджетных денег, чем следовало согласно нормам. Об ошибке написали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины. О том, какое решение приняли власти касаемо розданных денег – читайте ниже.

Как сообщается, в результате перерасчета помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, начисления поступили и тем семьям, кто уже не имел права на продление пособий.

"Было выяснено, что некоторые семьи не имели право на продление пособий", - отмечается в сообщении.

В то же время министерство приняло решение, что выданные сверх нормы средства не будут изыматься у указанных категорий обратно в госбюджет.

Минсоцполитики разработало проект документа, после принятия которого розданные деньги, "полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерям в период карантина, останутся в семьях".

При этом ведомство не называет сумму, которая была израсходована из госбюджета вследствие такой ошибки.

Напомним, что ранее в Украине изменили форму расчета субсидий.

Также мы писали, что Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей.

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