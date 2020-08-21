В Украине изменили форму расчета субсидий: кому придется платить больше

В Украине изменили формулу начисления субсидий (Фото: РБК-Украина)

Во время отопительного сезона многим украинцам придется платить намного больше по счетам

В Украине поменяли форму расчета субсидии и сократили размер социальной помощи. Это может привести к тому, что некоторым пользователям придется платить на 40% больше.

На данный момент большинство украинцев еще не почувствовали, что формула изменилась, а вот с наступлением отопительного сезона платежки станут больше в среднем на 500 гривен. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Для того чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%. Если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода. Если совокупный доход равняется 9 тысячам гривен, то зимой на коммунальные услуги пойдет 1044 гривны. Все, что сверху этой суммы должна покрывать субсидия. Однако это действует только в пределах социальных нормативов потребления.

В новой формуле вместо коэффициента в 15% установят 20%, а это значит, что из 9 тысяч гривен совокупного дохода семья должна будет отдавать уже не 11,6%, а 15,4% от совокупного дохода.

Размер субсидии теперь будут учитывать, как часть дохода дома. И это приведет к тому, что размер помощи станет намного меньше.

"Допустим многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшается. Они говорят, что увеличили помощь на детей до 2,5 прожиточных минимумов. Но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали какое-либо повышение", - объяснил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

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