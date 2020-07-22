Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей

Правительство приняло соответствующий проект постановления
Кабинет министров поддержал перерасчет государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.
Об этом сообщает правительственный портал.
Это решение предусматривает, что сумма такой помощи составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. Детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Кроме того, это постановление утверждает порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной соцпомощи.
"С 1 июля назначение и выплата государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям лицам, у которых закончился срок таких выплат в марте-июне, осуществляется только после представления нового заявления с необходимыми документами и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи", - указано в документе.
Кроме того, предусмотрено, что такая помощь лицам назначается и выплачивается, начиная с июля 2020 года.
Напомним, Кабмин одобрил изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет: зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.
Как писало РБК-Украина, в апреле в Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.