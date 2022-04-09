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Как украинцам оформить больничный во время войны: инструкция

Как получить во время войны больничный (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Как оформить больничный на работу, если вы заболели во время войны.

Разъяснение в этом появилось на сайте Минздрава.

Как оформить больничный во время войны?

Порядок формирования листа нетрудоспособности не изменился.

Вы в первую очередь обращаетесь за медицинской помощью и в случае наличия у вас временной нетрудоспособности ваш лечащий врач формирует о таком факте соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. Следует заметить, что обязанность формировать такие медицинские выводы возлагается непосредственно на лечащего врача.

Таким образом, не обязательно обращаться к врачу первичной медицинской помощи для этого в случае, если медицинскую помощь оказывал врач-специалист. Так же как и не обязательно подавать для этого право на выбор врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

После формирования лечащим врачом соответствующего медицинского заключения он будет направлен в Электронный реестр листков нетрудоспособности.

В случае если вы являетесь застрахованным лицом и включены в Реестр застрахованных лиц (т.е. вами или вашим работодателем за вас уплачиваются соответствующие взносы) – в ЕРЛН сформируется листок нетрудоспособности.

Сформированный листок нетрудоспособности будет доступен вам и вашему работодателю.

Для незастрахованных лиц листья нетрудоспособности не формируются, а документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является сформированное врачом медицинское заключение.

Если ваш лечащий врач не имеет технической возможности сформировать медицинское заключение в электронной системе здравоохранения, он может открыть вам больничный в бумажной форме.

Как получить выплату по листку нетрудоспособности?

Что касается получения выплат по листкам нетрудоспособности или пособия по беременности и родам, то они также могут быть проработаны и осуществлены работодателем в установленном порядке.

Вместе с тем, такие выплаты можно получить, даже если работодатель не может обработать ваши документы и подать заявление-расчет по местоположению из-за боевых действий.

Обратите внимание, если ваше предприятие расположено на территории, где боевые действия не ведутся, следовательно, отсутствуют преграды для формирования заявления-расчета, работодатель должен назначить вам помощь в определенные сроки, несмотря на военное положение.

Для получения выплат непосредственно от Фонда социального страхования Украины необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение Фонда.

Как мы ранее писали, Малюська рассказал, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье.

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больничный