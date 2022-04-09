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Як українцям оформити лікарняний під час війни: інструкція

Як отримати під час війни лікарняний (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Як оформити лікарняний на роботу, якщо ви захворіли під час війни.

Роз'яснення в цьому з'явилося на сайті МОЗ.

Як оформити лікарняний під час війни?

Порядок формування листка непрацездатності не змінився.

Ви в першу чергу звертаєтеся за медичною допомогою і в разі наявності у вас тимчасової непрацездатності ваш лікуючий лікар формує про такий факт відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я. Слід зауважити, що обов'язок формувати такі медичні висновки покладається безпосередньо на лікаря.

Таким чином, не обов'язково звертатися до лікаря первинної медичної допомоги для цього в разі, якщо медичну допомогу надавав лікар-фахівець. Так само як і не обов'язково подавати для цього право на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Після формування лікарем відповідного медичного висновку його буде направлено до електронного реєстру листків непрацездатності.

У разі якщо ви є застрахованою особою і включені до Реєстру застрахованих осіб (тобто вами або вашим роботодавцем за вас сплачуються відповідні внески) – в ЄРЛН сформується листок непрацездатності.

Сформований листок непрацездатності буде доступний вам і вашому роботодавцю.

Для незастрахованих осіб листя непрацездатності не формуються, а документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є сформований лікарем медичний висновок.

Якщо ваш лікуючий лікар не має технічної можливості сформувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я, він може відкрити вам лікарняний в паперовій формі.

Як отримати виплату за листком непрацездатності?

Що стосується отримання виплат за листками непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, то вони також можуть бути опрацьовані і здійснені роботодавцем в установленому порядку.

Разом з тим, такі виплати можна отримати, навіть якщо роботодавець не може обробити ваші документи і подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії.

Зверніть увагу, якщо ваше підприємство розташоване на території, де бойові дії не ведуться, отже, відсутні перешкоди для формування заяви-розрахунку, роботодавець повинен призначити вам допомогу в певні терміни, незважаючи на воєнний стан.

Для отримання виплат безпосередньо від Фонду соціального страхування України необхідно звернутися в будь-який зручний для вас відділення Фонду.

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