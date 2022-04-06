Малюська рассказал, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, чтобы получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюська в эфире телемарафона.
Если этих документов нет, то их нужно оформить, поскольку компенсации будут выплачиваться только собственникам жилья.
После чего будет несколько механизмов выплаты компенсации. Предполагается, что будут использоваться средства госбюджета и средства РФ, которые будут отобраны как репарации и перераспределены через специнституции.
Например, можно получить компенсацию с помощью обращения в ЕСПЧ. Тем, кто не хочет ждать, Малюська предложил уже обращаться в ЕСПЧ. По его словам, этот механизм не быстрый, но он работает.
Напомним, через "Дию" украинцы подали 25 тысяч заявок на восстановление жилья. В скором времени подать соответствующий запрос можно будет через ЦНАПы.
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