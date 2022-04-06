ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Малюська рассказал, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 23:55
Малюська рассказал, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, чтобы получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье, нужны правоустанавливающие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюська в эфире телемарафона.

Если этих документов нет, то их нужно оформить, поскольку компенсации будут выплачиваться только собственникам жилья.

После чего будет несколько механизмов выплаты компенсации. Предполагается, что будут использоваться средства госбюджета и средства РФ, которые будут отобраны как репарации и перераспределены через специнституции.

Например, можно получить компенсацию с помощью обращения в ЕСПЧ. Тем, кто не хочет ждать, Малюська предложил уже обращаться в ЕСПЧ. По его словам, этот механизм не быстрый, но он работает.

Напомним, через "Дию" украинцы подали 25 тысяч заявок на восстановление жилья. В скором времени подать соответствующий запрос можно будет через ЦНАПы.

Мы также писали о том, кто и как может получить компенсацию за коммуналку при размещении переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Беженцы
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки