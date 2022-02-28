Украинцам объяснили, как правильно вести себя на блокпостах: инструкция от ГСЧС

В ГСЧС разъяснили украинцам, как вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели в Украине после вторжения российских войск.
Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных городах. Сохраняйте спокойствие", - добавили в ведомстве.
Ранее в Минздраве также рассказали, что должно быть в аптечке во время укрытия в бомбоубежищах.