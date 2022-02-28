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Украинцам объяснили, как правильно вести себя на блокпостах: инструкция от ГСЧС

Автор: Светлана Мащенко

В ГСЧС разъяснили украинцам, как вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели в Украине после вторжения российских войск.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Для безопасности при прохождении блокпоста необходимо:

  • Уменьшить скорость автомобиля
  • Заблаговременно подготовить документы для проверки
  • Выключить фары, включить аварийный свет
  • Нельзя вести видеосъемку
  • Без разрешения военных нельзя выходить из автомобиля
  • Четко отвечать на вопросы военных
  • Быть готовыми на требование дать осмотреть багажник и салон авто
  • Нельзя заходить за спину военным во время осмотра салона и багажника автомобиля
  • После осмотра и разрешения продолжить движение, нельзя набирать скорость резко.

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных городах. Сохраняйте спокойствие", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минздраве также рассказали, что должно быть в аптечке во время укрытия в бомбоубежищах.

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ГСЧСблокпост