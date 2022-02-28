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Українцям пояснили, як правильно поводитися на блокпостах: інструкція від ДСНС

Автор: Світлана Мащенко

В ДСНС роз’яснили українцям, як поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який ввели в Україні після вторгнення російських військ.

Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Задля безпеки при проходженні блокпосту необхідно:

  • Зменшити швидкість автомобіля
  • Завчасно підготувати документи для перевірки
  • Вимкнути фари, увімкнути аварійне світло
  • Не можна вести відеозйомку
  • Без дозволу військових не можна виходити з автомобіля
  • Чітко відповідати на запитання військових
  • Бути готовими на вимогу дати оглянути багажник та салон авто
  • Не можна заходити за спину військовим під час огляду салону і багажника автомобіля
  • Після огляду та дозволу продовжити рух, не можна набирати швидкість різко

"У містах за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських містах. Зберігайте спокій", - додали у відомстві

Раніше в МОЗ також розповіли, що має бути в аптечці під час переховування в бомбосховищах.

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ДСНСблокпост