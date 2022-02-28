Українцям пояснили, як правильно поводитися на блокпостах: інструкція від ДСНС
В ДСНС роз’яснили українцям, як поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який ввели в Україні після вторгнення російських військ.
Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Задля безпеки при проходженні блокпосту необхідно:
- Зменшити швидкість автомобіля
- Завчасно підготувати документи для перевірки
- Вимкнути фари, увімкнути аварійне світло
- Не можна вести відеозйомку
- Без дозволу військових не можна виходити з автомобіля
- Чітко відповідати на запитання військових
- Бути готовими на вимогу дати оглянути багажник та салон авто
- Не можна заходити за спину військовим під час огляду салону і багажника автомобіля
- Після огляду та дозволу продовжити рух, не можна набирати швидкість різко
"У містах за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських містах. Зберігайте спокій", - додали у відомстві