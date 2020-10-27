Украинцам объяснили, как как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество

Паспорт (фото: РБК-Украина)

Украинцы могут быстро изменить свое имя, фамилию и отчество

Согласно законодательству Украины, каждый человек с 16 лет может изменить свое имя, фамилию или отчество. Но при согласии родителей это можно сделать на 2 года раньше - в 14 лет.

Фамилию или отчество можно изменить, как по собственному желанию, так и в некоторых случаях. Об этом рассказали в Министерстве юстиции на своей странице в Facebook.

Когда можно изменить фамилию и отчество

В случае усыновления, его отмены или признания недействительным;

регистрации брака, его расторжения или признания недействительным;

если отец лица (достигшего 14 лет и желающего изменить отчество) сменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.

Заявление о смене имени принимает и ведет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Если же гражданин Украины на постоянной основе живет за границей, то эта функция возлагается на дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Какие документы необходимо подать вместе с заявлением

паспорт и свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке или о расторжении брака, если такое имеется;

свидетельство о рождении детей, если есть несовершеннолетние дети;

свидетельства о перемене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

свою фотографию;

квитанцию об уплате государственной пошлины.

При этом данная процедура обойдется в 5 гривен 10 копеек. В случае повторного изменения своих персональных данных, нужно будет заплатить уже больше - 51 гривну.

Заявление об изменении имени рассматривается в течение трех месяцев со дня его подачи.

Важно также помнить, что после получения разрешение на смену имени или фамилию нужно обратиться в отдел ГРАГС для составления актовой записи. Если в течение 3 месяцев этого не сделать, то разрешение потеряет силу.

Когда могут отказать в изменении имени и фамилии

в случае осуществлении в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

наличии судимости, которая не погашена или не снята;

официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

представления заявителем недостоверных сведений.

Напомним, жители Киева начали называть детей необычными именами.

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