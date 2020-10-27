Украинцам объяснили, как как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество

Украинцы могут быстро изменить свое имя, фамилию и отчество
Согласно законодательству Украины, каждый человек с 16 лет может изменить свое имя, фамилию или отчество. Но при согласии родителей это можно сделать на 2 года раньше - в 14 лет.
Фамилию или отчество можно изменить, как по собственному желанию, так и в некоторых случаях. Об этом рассказали в Министерстве юстиции на своей странице в Facebook.
Заявление о смене имени принимает и ведет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Если же гражданин Украины на постоянной основе живет за границей, то эта функция возлагается на дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.
При этом данная процедура обойдется в 5 гривен 10 копеек. В случае повторного изменения своих персональных данных, нужно будет заплатить уже больше - 51 гривну.
Заявление об изменении имени рассматривается в течение трех месяцев со дня его подачи.
Важно также помнить, что после получения разрешение на смену имени или фамилию нужно обратиться в отдел ГРАГС для составления актовой записи. Если в течение 3 месяцев этого не сделать, то разрешение потеряет силу.
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