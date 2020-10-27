Українцям пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по батькові

Українці можуть швидко змінити своє ім'я, прізвище та по батькові
Відповідно до законодавства України, кожна людина з 16 років, може змінити своє ім'я, прізвище або по батькові. Але за згодою батьків це можна зробити на 2 роки раніше - в 14 років.
Прізвище або по батькові можна змінити як за власним бажанням, так і в деяких випадках. Про це розповіли в Міністерстві юстиції на своїй сторінці в Facebook.
Заяву про зміну імені приймає і веде відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Якщо ж громадянин України на постійній основі живе за кордоном, то ця функція покладається на дипломатичне представництво або консульську установу України.
При цьому дана процедура обійдеться в 5 гривень 10 копійок. У разі повторної зміни своїх персональних даних, потрібно буде заплатити вже більше - 51 гривню.
Заява про зміну імені розглядається протягом трьох місяців з дня його подання.
Важливо також пам'ятати, що після отримання дозволу на зміну імені або прізвище треба звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису. Якщо протягом 3 місяців цього не зробити, то дозвіл втратить чинність.
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