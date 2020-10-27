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Українцям пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по батькові

Вівторок 27 жовтня 2020 07:01
Українцям пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по батькові
Паспорт (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українці можуть швидко змінити своє ім'я, прізвище та по батькові

Відповідно до законодавства України, кожна людина з 16 років, може змінити своє ім'я, прізвище або по батькові. Але за згодою батьків це можна зробити на 2 роки раніше - в 14 років.

Прізвище або по батькові можна змінити як за власним бажанням, так і в деяких випадках. Про це розповіли в Міністерстві юстиції на своїй сторінці в Facebook.

Коли можна змінити прізвище і по батькові

  • У разі усиновлення, його скасування або визнання недійсним;
  • реєстрації шлюбу, його розірвання або визнання недійсним;
  • якщо батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучено із актового запису про народження.

Заяву про зміну імені приймає і веде відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Якщо ж громадянин України на постійній основі живе за кордоном, то ця функція покладається на дипломатичне представництво або консульську установу України.

Які документи необхідно подати разом із заявою

  • паспорт та свідоцтво про народження заявника;
  • свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, якщо таке є;
  • свідоцтво про народження дітей, якщо є неповнолітні діти;
  • свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
  • свою фотографію;
  • квитанцію про сплату державного мита

При цьому дана процедура обійдеться в 5 гривень 10 копійок. У разі повторної зміни своїх персональних даних, потрібно буде заплатити вже більше - 51 гривню.

Заява про зміну імені розглядається протягом трьох місяців з дня його подання.

Важливо також пам'ятати, що після отримання дозволу на зміну імені або прізвище треба звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису. Якщо протягом 3 місяців цього не зробити, то дозвіл втратить чинність.

Коли можуть відмовити у зміні імені та прізвища

  • у разі здійснення кримінального провадження щодо заявника або його перебування під адміністративним наглядом;
  • наявність судимості, яку не погашено або не знято;
  • офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
  • подання заявником неправдивих відомостей

Нагадаємо, жителі Києва почали називати дітей незвичайними іменами.

Раніше в Україні назвали найпопулярніші імена дітей у 2020 році.

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