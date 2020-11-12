Где украинцам необходимо носить защитные маски: в Минздраве дали ответ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, в каких местах украинцам необходимо носить защитные маски, которые могут предотвратить распространение коронавируса.

Сейчас механизм наложения штрафов за отсутствие маски в общественном месте похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения. Об этом Степанов рассказал в эфире программы "Утро с Украиной", сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

По его словам, подход к наложению штрафов за неношение маски изменен. Ранее нарушителю выписывался протокол, который потом отправлялся в суд. Сейчас же штраф составляется на месте.

Кроме того, Степанов привел примеры ситуаций, когда человеку следует надеть маску, чтобы придерживаться действующего законодательства и сохранить собственное здоровье и здоровье других.

Министр отметил, что на улице носить маску не надо. Но при этом может быть исключение в ситуации, когда человек находится в месте, где большое скопление людей. Например, на остановках общественного транспорта, где расстояние между людьми составляет менее метра.

Глава Минздрава также подчеркнул, что административная ответственность, предусмотренная за пребывание без средств индивидуальной защиты, касается лишь пребывания в общественных местах.

"Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине с 14 ноября вводится карантин выходного дня. Предварительно он будет действовать до 30 ноября, но в дальнейшем правительство может его продлить. Ограничения будут действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.

Ранее врач-инфекционист рассказала, в чем опасность использования одной маски много раз.