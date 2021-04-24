Украинцам назвали рецепт идеального мясного блюда к пасхальному столу

Чтобы приготовить блюдо, нужно сначала замесить пресное тесто. Для этого смешать 300 г муки, щепотку соли, 100 мл воды и несколько ложек растительного масла. Оно должно быть по консистенции немного тугим.

Мясо промыть под проточной водой, промокнуть салфетками, сделать надрезы, в которые запихнуть кусочки лаврового листа и чеснока. А дальше щедро натереть кусок мяса специями по вкусу.

Раскатать тесто как можно тоньше и завернуть в него мясо. Далее сделать в тесте несколько отверстий. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 230 градусов в течение часа, далее снизить температуру до 180, а еще через час - до 160-ти.

Через три часа достать блюдо из духовки и сделать небольшие надрезы, чтобы вытек лишний жир, и можно раскрывать хлеб - мясо готово.

Такое блюдо станет настоящим украшением пасхальной корзины, если положить его рядом с куличом, писанками и салом.