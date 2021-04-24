Українцям назвали рецепт ідеальної м'ясної страви до великоднього столу

2 травня українці святкуватимуть Великдень 2021 . І однією з найважливіших складових традиційного великоднього кошика є м'ясо - для святкового столу воно повинно бути просто ідеальним. Для цього краще взяти підчеревок або стегно. Кількість вибирати вам, наприклад, для чотирьох персон вистачить 1 кг.

Рецепт м'яса, запеченого в тісті за давнім українським рецептом, дали в програмі " Ранок з Україною " на каналі "Україна".

Щоб приготувати м’ясо за традиційним українським рецептом, слід спершу замісити прісне тісто. Для цього потрібно змішати 300 г борошна, дрібку солі, 100 мл води і кілька ложок рослинної олії. Воно має бути за консистенцією трохи тугим.

М’ясо промити під проточною водою, промокнути серветками, зробити надрізи, в які запхнути шматочки лаврового листя і часнику. А далі щедро натерти шмат м’яса спеціями за смаком.

Розкатати тісто якомога тонше і загорнути в нього м’ясо. Далі зробити в тісті кілька отворів. Викласти на деко і запікати в духовці при температурі 230 градусів протягом години, далі знизити температуру до 180, а ще через годину - до 160-ти.

Через 3 години дістати страву з духовки і зробити невеликі надрізи, щоб витік зайвий жир, і можна розкривати хлібину - м’ясо готове.

Така страва стане справжньою прикрасою великоднього кошика, якщо покласти її біля паски, писанок і сала.